VistaNews.ru


Поэта Андрея Дементьева госпитализировали в Москве

Сегодня, 12:11

О его самочувствии прессе рассказала его супруга Анна Пугач.

В Москве госпитализировали Андрея Дементьева в рамках профилактических мероприятий по борьбе с простудным заболеванием. Известного советского и российского поэта доставили в одну из столичных клиник, где он сейчас проходит обследование. Информацию о его состоянии сообщила прессе супруга Анна Пугач. В частности, она отметила, что Дементьев чувствует себя нормально. Также она пояснила причины госпитализации. По словам женщины, это было решение семьи. Поэт простыл и чувствовал недомогание. В связи с тем, что скоро начнутся праздники, родственники решили отвезти немолодого Дементьева в больницу на плановое обследование и профилактику. Она также отметила, что самочувствие позволяет поэту даже вести эфиры по радио. Один из них он провёл буквально вчера. В настоящее время семья ведёт подготовку к празднованию юбилея поэта. 16 июля Дементьеву должно исполниться 90 лет.

Ранее мы писали о госпитализации дочери Александра Серова. 25-летняя девушка угодила в больницу с высокой температурой и острыми болями в животе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Путин поздравил россиянок с 8 марта строками поэта-современника Дементьева

В Москве госпитализировали актера Сергея Горобченко

Жена Табакова рассказала о самочувствии артиста

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем