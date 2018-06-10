Поэта Андрея Дементьева госпитализировали в Москве

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О его самочувствии прессе рассказала его супруга Анна Пугач.

В Москве госпитализировали Андрея Дементьева в рамках профилактических мероприятий по борьбе с простудным заболеванием. Известного советского и российского поэта доставили в одну из столичных клиник, где он сейчас проходит обследование. Информацию о его состоянии сообщила прессе супруга Анна Пугач. В частности, она отметила, что Дементьев чувствует себя нормально. Также она пояснила причины госпитализации. По словам женщины, это было решение семьи. Поэт простыл и чувствовал недомогание. В связи с тем, что скоро начнутся праздники, родственники решили отвезти немолодого Дементьева в больницу на плановое обследование и профилактику. Она также отметила, что самочувствие позволяет поэту даже вести эфиры по радио. Один из них он провёл буквально вчера. В настоящее время семья ведёт подготовку к празднованию юбилея поэта. 16 июля Дементьеву должно исполниться 90 лет.

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