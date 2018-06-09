В Петербурге умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая

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Она была дочерью Владимира Малыщицкого, основателя Молодежного театра на Фонтанке и Камерного театра Малыщицкого. Она появилась в популярных «Улицах разбитых фонарей».

Сегодня, 9 июня, в Петербурге неожиданно умерла 57-летняя Татьяна Малыщицкая, известная заслуженная артистка РФ. Об этом рассказала ее близкая подруга, написавшая пост в соцсети «ВКонтакте». На данный момент подробности смерти не раскрываются, можно предположить, что у актрисы были серьезные и необратимые проблемы со здоровьем.

Татьяна Малыщицкая сыграла в знаменитых «Тайнах следствия», «Улицах разбитых фонарей», в «Счастливчике Пашка» и уважаемой картине «Гадкие лебеди», также она участвовала и в других не менее известных проектах. Сейчас не сообщается, где и когда пройдут похороны звезды кино, поклонники и коллеги соболезнуют родным.