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Диана Бутан, несмотря на свой юный возраст, уже на протяжении долгого времени находится под пристальным вниманием специалистов и ценителей циркового искусства, как в России, так и за рубежом. 12-летняя девочка выполняет очень сложную программу, поражая мишени в стойке на одной руке, из лука ногами вслепую.

В конце этой недели юная кубанская эквилибристка победила на Всероссийском конкурсе циркового искусства имени основателя династии Запашных «Цирковой Олимп-2018». Мероприятие проходило в Сочи и собрало множество экспертов и любителей цирка. Жюри возглавлял директор легендарного китайского «Золотого цирка» Чжу Чуань Шеен, который известен своим требовательным отношением к выполнению номеров, без скидок на возраст.

Диана является уроженкой станицы Отрадная. Именно благодаря юной эквилибристке, селение теперь стало известно во всем мире. Год назад Бутан попала на конкурс «Синяя Птица-Последний богатырь», который триумфально выиграла, после чего ей была открыта дорога для учебы в престижном Государственном училище циркового искусства. После победы в Сочи, Диана призналась, что намерена еще усложнить свой номер.