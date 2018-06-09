VistaNews.ru


Кубанская эквилибристка победила на Всероссийском конкурсе циркового искусства

Сегодня, 19:21

Диана Бутан, несмотря на свой юный возраст, уже на протяжении долгого времени находится под пристальным вниманием специалистов и ценителей циркового искусства, как в России, так и за рубежом. 12-летняя девочка выполняет очень сложную программу, поражая мишени в стойке на одной руке, из лука ногами вслепую.

В конце этой недели юная кубанская эквилибристка победила на Всероссийском конкурсе циркового искусства имени основателя династии Запашных «Цирковой Олимп-2018». Мероприятие проходило в Сочи и собрало множество экспертов и любителей цирка. Жюри возглавлял директор легендарного китайского «Золотого цирка» Чжу Чуань Шеен, который известен своим требовательным отношением к выполнению номеров, без скидок на возраст.

Диана является уроженкой станицы Отрадная. Именно благодаря юной эквилибристке, селение теперь стало известно во всем мире. Год назад Бутан попала на конкурс «Синяя Птица-Последний богатырь», который триумфально выиграла, после чего ей была открыта дорога для учебы в престижном Государственном училище циркового искусства. После победы в Сочи, Диана призналась, что намерена еще усложнить свой номер.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В цирке Тулы акробатка вылетела с батута во время представления

Девочка из Красноярска победила в международном конкурсе детских рисунков

Жительница Смоленска завоевала титул на Всероссийском конкурсе красоты

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем