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Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Сегодня, 11:36

Информацию о его кончине подтвердили в Театре имени Маяковского. Пресс-служба заявила, что коллеги соболезнуют утрате актера. Причину смерти не сообщали, однако известно, что артист страдал непродолжительное время ухудшением состояния здоровья.

Ведущий актер одного из театров скончался после непродолжительной борьбы за жизнь. Информацию и том, что умер Игорь Охлупин сообщили в социальной сети коллеги. Народный артист стал костяком родного театра и всегда показывал свою простоту и справедливость во всех вопросах.

Его творческий путь запомнится десятками картин и спектаклей. Его роли всегда были жизненными, новыми. Среди его работ преимущественно были житейские роли, персонажи которых ставали узнаваемыми в России.

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