Алексей Чадов высказал соболезнования по поводу смерти Игоря Ляха

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Народный артист России, звезда фильма "Любовь и голуби", скончался сегодня утром на 55-м году жизни.

Актер Алексей Чадов выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего Игоря Ляха, который был наставником артиста во время его учебы. Актер отметил, что навсегда запомнит народного артиста как яркого и харизматичного актера и преподавателя, который обладал острым и нестандартным мышлением.

Чадов признался, что ему всегда было легко и интересно работать с Игорем Ляхом, ведь он умел распространять на других свою невероятную органику и харизму. Алексей Чадов сообщил, что очень скорбит по поводу смерти этого замечательного человека.