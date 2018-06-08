Стас Садальский нашёл любовницу Александра Пушкина

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Актер Станислав Садальский в очередную годовщину рождения Пушкина, на своей странице в Живом Журнале опубликовал пост, где поведал о малоизвестной истории из жизни поэта. По его словам, один пункт в донжуанском списке Пушкина недостаточно освещен.

Тридцатилетний Пушкин был безнадежно влюблен в Анну Оленину, которой посвящал свои лучшие стихи, причём некоторые называли её любовницей поэта. В рукописях исследователи находили нарисованный им профиль красавицы с подписью Annete Pouchkine. Действительно, Александр Сергеевич хотел жениться на девушке и даже пытался свататься к ней, но встретил категорический отказ ее родителей. И неудивительно: с одной стороны, Анна – дочь именитых аристократов, с другой, он – поднадзорный опальный поэт. К тому же, Пушкин был замешан в нашумевшей интрижке с Анной Керн – двоюродной сестры Олениной.

Многие пушкинисты уверяли, что в отношениях Пушкина и Олениной не было ничего особенного – просто легкий флирт. Однако, через много лет, после смерти поэта она призналась, что это был больше, чем флирт и с Пушкиным ее связывали более близкие отношения, чем считалось. «Так донжуанский список Пушкина пополнился ещё одним пунктом» - заключает Садальский.