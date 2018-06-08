VistaNews.ru


Стас Садальский нашёл любовницу Александра Пушкина

Сегодня, 19:20

Актер Станислав Садальский в очередную годовщину рождения Пушкина, на своей странице в Живом Журнале опубликовал пост, где поведал о малоизвестной истории из жизни поэта. По его словам, один пункт в донжуанском списке Пушкина недостаточно освещен.

Тридцатилетний Пушкин был безнадежно влюблен в Анну Оленину, которой посвящал свои лучшие стихи, причём некоторые называли её любовницей поэта. В рукописях исследователи находили нарисованный им профиль красавицы с подписью Annete Pouchkine. Действительно, Александр Сергеевич хотел жениться на девушке и даже пытался свататься к ней, но встретил категорический отказ ее родителей. И неудивительно: с одной стороны, Анна – дочь именитых аристократов, с другой, он – поднадзорный опальный поэт. К тому же, Пушкин был замешан в нашумевшей интрижке с Анной Керн – двоюродной сестры Олениной.

Многие пушкинисты уверяли, что в отношениях Пушкина и Олениной не было ничего особенного – просто легкий флирт. Однако, через много лет, после смерти поэта она призналась, что это был больше, чем флирт и с Пушкиным ее связывали более близкие отношения, чем считалось. «Так донжуанский список Пушкина пополнился ещё одним пунктом» - заключает Садальский.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Художник из Аткарска по-особенному отметил день рождения Пушкина

"Мадам сосуля" и "Валька-полстакана": Садальский жёстко раскритиковал Матвиенко и Совфед

Станислав Садальский рассказал, нужно ли «выпускать газы» при посторонних

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Рекомендуем