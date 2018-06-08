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После смерти Олега Табакова художественным руководителем учебного заведения стал Владимир Машков. Именно он заявил, что в 2018 году вступительная компания отменяется.

26-27 июля предполагалось начать творческий конкурс в Театральную школу Олега Табакова в Москве. Однако абитуриентам, которые прошли региональные испытания, звонили сотрудники школы и говорили о переносе, или отмене завершающего этапа отбора. Около 110 молодых людей остались в «подвешенном состоянии», не понимая с чем связаны подобные действия администрации учебного заведения.

Информацию о том, что Театральная школа Олега Табакова не будет принимать абитуриентов на 2018-2019 уч. гг. подтвердил новый художественный руководитель учебного учреждения – Владимир Машков. Он объяснил, что ему необходимо вникнуть в организацию учебного процесса, а набор нового курса без понимания дальнейших действий станет «формалистикой». Машков также отметил, что после смерти Олега Табакова необходимо внедрить изменения в ход учебного процесса, а также адаптировать его.

Владимир Машков принес свои извинения абитуриентам и их родителям, объяснив, что такое нелегкое и категоричное решение ему пришлось принять в связи с тем, что он чувствует личную ответственность за каждого нового студента школы.

Один из абитуриентов, выпускник 9 класса, поделился своими переживаниями со СМИ. Он рассказал, что узнал о приостановке деятельности учебной организации 7 июня. Для него такая новость, как и для многих абитуриентов, стала шокирующей, так как он уже приобрел дорогостоящие авиабилеты в Москву, а вернуть их не представляется возможным. Сейчас он в некотором недоумении, так как мечтал поступить в эту школу, однако, он не отчаивается и собирается это сделать через два года.