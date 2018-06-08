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Скончался известный военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан

Сегодня, 15:24

Издание The New York Times сообщило, что 102-летний фотограф времен Второй мировой войны умер вчера во Франции.

Директор музея Пикассо в Антибе Жан-Луи Андраль рассказал, что вчера скончался знаменитый военный фотокорреспондент из США Дэвид Дуглас Дункан. Причиной смерти стал возраст долгожителя, а также пневмопатия, которая не поддавалась лечению.

Дэвид Дуглас Дункан является одним из самых значимых фигур XX и XXI века. Великий фотограф прославился благодаря своим отважным работам в годы Второй мировой войны, Корейской войны и войны во Вьетнаме, где он служил военным фотокорреспондентом. Его работы позволили запечатлеть самые страшные боевые сражения, а также подарить снимки на память родственникам и близким солдат. Из его фотографий составлены книги Это война!", 1951 года, "Я протестую!" 1968-го года и "Война без героев" 1970-го года. Также ему принадлежат уникальные снимки с изображением его друга Пабло Пикасо, которые легли в основу восьми книг.

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