VistaNews.ru


Три красотки из Ярославля претендуют на обложку MAXIM‍

Сегодня, 14:13

Девушки покорили читателей журнала своими формами, и попали в Топ-100 самых соблазнительных россиянок по версии журнала «MAXIM».

Сразу три сексуальные красотки из Ярославля вошли в сотню самых эротичных и прекрасных красоток этого года со всей России, претендующих на обложку издания «MAXIM». Ими оказались Екатерина Игрушкина, которая находится на 42-м месте, следующая за ней Анастасия Юрчикова, и расположенная на 78-м месте Лия Максимова.

Все они в числе сотни лучших, по мнению голосовавших читателей издания, приглашены в Москву на фотокастинг с 8 по 10 июня. После этого сотрудники издания выберут 10 лучших, которые пройдут в финал конкурса, и станут главными конкурсантками, которые претендуют на победу. Им предстоит выступить перед гостями на финале грандиозного конкурса MISS MAXIM в середине июля. Жюри определит победительницу, которой достанется обложка сентябрьского номера MAXIM, корона и куча подарков от спонсоров. Все остальные девушки также будут награждены подарками, а их фото разместят в этом же номере.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В ТОП-100 моделей Maxim попали сразу три девушки из Ярославля

Звание «Мисс- Maxim» хочет завоевать жительница Кировска

Апрельский MAXIM украсит обнаженная Юлия Франц

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях