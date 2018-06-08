Три красотки из Ярославля претендуют на обложку MAXIM‍

Сегодня, 14:13

Девушки покорили читателей журнала своими формами, и попали в Топ-100 самых соблазнительных россиянок по версии журнала «MAXIM».

Сразу три сексуальные красотки из Ярославля вошли в сотню самых эротичных и прекрасных красоток этого года со всей России, претендующих на обложку издания «MAXIM». Ими оказались Екатерина Игрушкина, которая находится на 42-м месте, следующая за ней Анастасия Юрчикова, и расположенная на 78-м месте Лия Максимова.

Все они в числе сотни лучших, по мнению голосовавших читателей издания, приглашены в Москву на фотокастинг с 8 по 10 июня. После этого сотрудники издания выберут 10 лучших, которые пройдут в финал конкурса, и станут главными конкурсантками, которые претендуют на победу. Им предстоит выступить перед гостями на финале грандиозного конкурса MISS MAXIM в середине июля. Жюри определит победительницу, которой достанется обложка сентябрьского номера MAXIM, корона и куча подарков от спонсоров. Все остальные девушки также будут награждены подарками, а их фото разместят в этом же номере.