Под картиной Пикассо выявлен газетный лист

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Находку обнаружили с помощью инфракрасного сканирования. Помимо газеты, была обнаружена другая картина художника.

Исследователь Джон Делани вместе с Музеем изобразительных искусств Пола проанализировал картину Пабло Пикассо под названем «Мать и дитя на берегу». С помощью инфракрасного сканирования ученым удалось увидеть нижние слои полотна, в результате чего был обнаружен лист французской газеты Le Journal, датируемой 18 января 1902 года. Кроме того, исследователи обнаружили предыдущее изображение, на котором виднелась женщина со стаканом абсента.

Делани рассказал, что данная технология использовалась еще в 80-х годах сотрудниками NASA с целью изучения минералов по изображениям, благодаря спектральному анализу. Выбор такого метода исследования он объяснил тем, что большая часть красок изготовлена на основе минералов.

Изначальной целью исследования была разработка алгоритма, который сумел бы распознавать подлинные картины. Произведение искусства Пикассо стало экспериментальным и произвело фурор.

Наличие газеты под полотном на данный момент остается загадкой, но некоторые биографы ссылаются на важное событие в жизни художника, так как дата выпуска газеты близка к дате переезда Пикассо в Барселону.

Найденная же «женщина с абсентом» произвела менее яркое впечатление, так как давно известно, что художник часто писал новые картины поверх старых.