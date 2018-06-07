Ведущие «Матч ТВ» украсили обложку Playboy

Сегодня, 19:13

Журналистки поделились впечатлениями от дебюта в качестве моделей.

Обложку нового выпуска популярного мужского журнала Playboy украсили собой ведущие спортивного телеканала «Матч ТВ» Наталья Кларк, Софья Тартакова, Мария Макарова и Мария Басc. Девушки появились на страницах издания в соблазнительных нарядах, продемонстрировав, что могут удивить не только своим интеллектом и спортивной подкованностью, но весьма презентабельным телом. Героини выпуска признали, что испытали от съёмок огромное удовольствие. Мария Макарова, в частности, отметила, что долго колебалась, но в итоге, несмотря на семичасовую работу на площадке, фотосессия удалась. А между тем, в сети уже появилось видео бекстейджа со съёмок.

Ранее своё появление в самом популярном мужском журнале анонсировала Анна Грачевская. Она призналась, что перед дебютом на страницах Playboy испытывает небольшое волнение. Снялась знаменитость для издания полностью обнажённой.