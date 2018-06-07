Режиссер Попогребский: У Муратовой был особый взгляд на мир

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Мастер признался, что просто обожал Киру Муратову, у которой был особый образ мышления.

Кира Муратова имела особый взгляд на мир, заявил в интервью прессе режиссер Алексей Попогребский. По его словам, она отличалась тем, что не поддавалась веяниям моды, а сама оказывала влияние на кинематограф. Попогребинский отметил, что в кино для него всегда существовали два режиссёра. Одним из них была Муратова, вторым – Алексей Гризман. Она, по его словам, была очень живым постановщиком, «с жёсткой рукой». При этом Попогребинский подчеркнул, что все картины, над которыми работала Муратова, были «очень авторскими».

Как известно, Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни. Деятели культуры и искусств, а также политики и общественники высказывают в этот день слова скорби и соболезнования в связи с утратой.

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