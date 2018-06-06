Художник из Аткарска по-особенному отметил день рождения Пушкина

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По личному порыву мужчина решил необычно отпраздновать день появления на свет поэта и в одиночестве находился под елью, привлекая внимание людей.

Художник из Аткарска Петр Трущелев особенно отметил день рождения Пушкина. Создатель художественно-этнографического музея отметил, что мало кто из его города помнит, что 6 июня 219 лет назад родился великий русский поэт. Трущелев заявил, что «Пушкин наше все», а многие горожане почти не интересуются его творчеством.

В связи с праздником художник по-особенному отметил день рождения автора «Руслана и Людмилы». В одиночестве он устроился под елью возле монумента Пушкину на улице Советской, привлекая внимание других жителей Аткарска. В руках Петр Алексеевич держал сборник стихов поэта, а рядом поставил его портрет. Во время акции Трущелев пообщался с горожанами и прочел им ряд творений поэта.