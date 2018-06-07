Модель из Брянска признали одной из самых красивых женщин России

Сегодня, 05:30

Победительницей конкурса стала жена самарского миллиардера Ксения Царицина.

В Краснодаре прошёл ежегодный конкурс красоты «Миссис Россия». В десятку финалистов вошла, в том числе, и модель из Брянска Екатерина Ампилогова. Мероприятие прошло 2 июня. За титул боролись 50 претенденток из разных уголков страны. В итоге победу завоевала Ксения Царицина. Она является супругой миллиардера из Самары Алексея Шаповалова. В связи с этим многие усомнились в объективности отбора. Именно Царицина будет представлять Россию на конкурсе «Миссис мира». Комментируя итоги конкурса, Амипилогова заметила, что не собирается устраивать истерику и кричать, что «всё куплено», а с достоинством примет данный результат. Женщина призналась, что держалась достойно.

Напомним, ранее Ампилогова заняла второе место в соревновании за звание «Мисс Благотворительность». Организатор свадебных мероприятий из Брянска сделала настоящий праздник для 250 школьников и малышей ко Дню защиты детей. Екатерина призналась тогда, что конкуренция в состязании достаточно высокая.