Бейонсе и Джей Зи предложили поклонникам бесплатно посетить их концерт

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Популярная во всем мире певица Бейонсе и её супруг рэпер Джей Зи предложили своим европейским поклонникам бесплатно посетить их масштабный концерт в рамках мирового турне. Сообщается, что поклонникам предлагается выиграть заветные пригласительные.

Фанаты Бейонсе и Джей Зи в Европе получат возможность бесплатно попасть на концерт любимых артистов. Стало известно, что все желающие могут выиграть билеты в тур «On The Run II». Для этого нужно будет активно заниматься благотворительностью и в качестве вознаграждения за добрые бескорыстие дела организаторы шоу подарят билеты.

Напомним, что тур Бейонсе «On The Run II» стартует 6 июня в Кардиффе и продолжится в Европе до 17 июля. Завершающий концерт состоится в Ницце, Франция. Американская часть тура начнется с 25 июля в Кливленде.