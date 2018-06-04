Валерию Леонтьеву в Туле пришлось вызвать скорую помощь

Сегодня, 21:25

Запланированный на 4 июня концерт в Туле был отменен из-за состояния здоровья певца.

69-летний Валерий Леонтьев, только недавно окончивший тур по Дальнему Востоку, не смог сегодня выйти на сцену в Туле, как было запланировано, поскольку ему стало плохо и пришлось вызывать скорую. По предварительной информации, артисту стало плохо в гримерке, была вызвана скорая. Со слов пресс-секретаря певца, у него лишь поднялось давление, а обратно он уехал уже на своем автомобиле. Другие источники наоборот сообщают, что состояние Леонтьева критическое.

Прибывшим на концерт зрителям объявили о переносе мероприятия. По имеющейся информации, концерт теперь состоится 30 сентября, но билеты, купленные на 4 июня, будут действительны.