Скончалась 91-летняя солистка оркестра Наталия Сорокина

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В Петербурге ушла из жизни на 92 году жизни народная артистка России. Сообщение опубликовали представители Государственного академического русского оркестра.

Сорокина навсегда останется в сердцах своих поклонников. Она стала одной из тех, кто творил историю современной культуры и искусства. Наталия Всегда была примером для своих более молодых коллег. Ее жизнелюбие и справедливость подкупали.

В Государственном академическом русском оркестре она исполнила сотни композиций за свой карьерный век. О том, что скончалась 91-летняя солистка оркестра им. Андреева Наталия Сорокина многие ее поклонники узнали из Сети.