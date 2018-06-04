Двухнедельные близнецы выиграли конкурс красоты в Британии

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Мать номинировала младенцев на конкурс еще до их рождения. Теперь это самые молодые победительницы конкурса красоты.

Старшая дочь к своим восьми годам уже имеет опыт в участии в 50 конкурсах красоты. Близняшки родились 26 апреля и уже спустя две недели выиграли конкурс, взяв награды в четырех номинациях. Мать девочек Анита рассказала, что, так как малыши еще не могут сами себя представить, то жюри конкурса пришлось подходить к коляске и оценивать их. Таллула и Тара - двухнедельные близняшки, которые уже являются победительницами конкурса красоты, состоявшегося в Великобритании. После конкурса мать маленьких победительниц рассказала, что она захотела, чтобы девочки участвовали в конкурсах также как их старшая сестра. Подчеркивается, что малышки уже номинированы на следующий конкурс, который пройдет в августе. Родители даже нашли спонсора, который оплатит наряды для девочек.