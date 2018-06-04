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Актеру было 78 лет, и за всю свою карьеру он исполнил более четырех десятков ролей на экране и в зрительном зале. Культурный деятель отдал 51 год службе в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.

По сообщению коллег, ушел из жизни народный артист России Леонид Неведомский. В заявлении представителей пресс-службы учреждения говорится, что коллектив БДТ искренне соболезнует родным и близким Леонида Витальевича. Дата прощания с Неведомским пока не разглашается, о месте захоронения также ничего не известно. Сведения относительно причины смерти и наличия у актера серьезных болезней – уточняются.

Неведомский исполнял роли на экранах, на сцене театра, а кроме этого артист успевал сниматься в популярных сериалах современности - «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Леонид Витальевич был сыном медиков, но по стопам родителей не пошел, а после армии принял решение поступить в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После такого шага его актерская карьера и началась.