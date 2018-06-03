Из жизни ушла жена Александра Башлачева

Вчера, 22:40

Сегодня стало известно о кончине Анастасии Рахлиной. Известие было размещено на ее странице в Facebook.

2 июня в возрасте 53 лет из жизни ушла гражданская жена Александра Башлачева. В 2017 году стало известно о том, что Анастасия Рахлина и ее мать онкобольны. В январе этого года Анастасия ушла в монахини, став Иулианией, назвавшись так в честь святой благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской. Ее соверующие рассказали, что женщина до последних дней пыталась постичь тайны Христа.

Анастасия Рахлина была первой рок-журналисткой в Советском Союзе. Она была ведущей на радио «Антропология», а в последние годы жизни была журналисткой сайта «Провославие.ру». Рахлина состояла в гражданском браке с известным в СССР рок-музыкантом Александром Башлачевым. Когда он погиб в Питербурге, Анастасия вынашивала его ребенка и одна родила сына, которого назвала Егором.

Отметим, что в Питере создали памятник известному рокеру Александру Башлачеву. На данный момент она сделана из глины, но в ближайшее время ее отольют в другой материал. Памятник изображает исполнителя, поднимающегося по лестнице с гитарой.