В Сеть слили новые спойлеры последнего сезона «Игры престолов»

Сегодня, 18:09

В глобальной сети Интернет появилась очередная порция новых спойлеров, которые немного откроют тайны последнего сезона «Игры престолов». Согласно свежим данным, в финале ожидается смерть главного персонажа, а также появление огромного монстра.

Внимательные поклонники «Игры престолов», которые следят на съемочным процессом в различных уголках мира, проинформировали, что в финальной версии появится страшный монстр, а именно огромный мертвый дракон Дейенерис Таргариен. Сообщается, что для дракона установили даже специальную площадку, где и будут происходить масштабные съемки.

Кроме того, поклонники считают, что именно «Мать драконов» должна погибнуть в финальном сражении. Об этом говорят даже такие факты, как то, что актриса Эмилия Кларк не присутствовала на съемочной площадке в Севилье. По словам фанатов сериала, к тому времени героиня Кларк уже будет мертва.