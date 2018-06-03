Жительница Смоленска завоевала титул на Всероссийском конкурсе красоты

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Юная 21-летняя мамочка показала пример всем и завоевала в 2017 году звание «Миссис Интернет Смоленск». В этом году Валерию Манькову поддержали еще больше поклонников и она получила приз «Миссис Очарование России-2018».

Жительница Смоленска завоевала очередной титул на Всероссийском конкурсе красоты. Мероприятие прошло вчера, и среди 47 конкурсанток внимание СМИ привлекла Валерия Манькова. Девушка не впервые становится участницей конкурса красоты и в прошлом году зарекомендовала себя, как «Миссис Интернет Смоленск». 21-летняя смолянка Валерия Манькова приняла участие в финале Всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия Мира 2018».

В кругу интересов девушки моделинг и шопинг. Она активно проводит время с сыном и мужем, в свободные от дел часы предпочтительно путешествуют. Девушка не стесняется демонстрировать в соцсетях снимки с тематических фотосессий и из личной жизни. Особый интерес вызывает у пользователей сети уход за собой по рекомендациям Валерии.