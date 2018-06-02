Против Харви Вайнштейна снова возобновили следствие

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На известного продюсера вновь написали заявление об изнасиловании. По словам женщин, Харви Вайнштейн надругался над ними в 2001 году.

Девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что в 2011 году в номере отеля Харви совершил против нее противозаконные действия. Жительница США Мелисса Томпсон рассказала, что Вайнштейн пригласил ее в свой номер, в котором и надругался. Пострадавшая рассказала, что попыталась остановить мужчину, однако ей не хватило сил противостоять против Харви. Жертве оставалось только смириться и ждать окончания позора. Напомним, что Харви Вайнштейн обвиняется в насилии над девушками уже год. Многие звезды заявили о том, что они также причастны к этому. Продюсеру грозит пожизненное заключение в тюрьме.