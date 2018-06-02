Джигарханян получил премию за «Честь и достоинство»

Сегодня, 13:00

Армен Борисович был награждён «Золотой звездой» за то, что остаётся предан своему делу, а также за свой вклад в культуру.

Информация о том, что Джигарханян был награждён премией за «Честь и достоинство», стала известна из публикации на сайте театра, которым он руководит. В сообщении указывалось, что сотрудники театра поздравляют своего худрука с награждением общественной премией.

Среди остальных претендентов на премию в 2018 году были и художественный Юрий Соломин, который является главой Малого тетра, Анатолий Карпов, выигрывавший три раза чемпионат мира по шахматам, а также известный композитор Евгений Дога.

Сам же Джигарханян на церемонию награждения так и не прибыл. Награду пришлось забирать сотрудникам его театра. Армен Борисович знает, что он получил премию. Заслуженный артист СССР собирается через пару дней вернуться с лечения. Вскоре закрывается сезон, поэтому Джигарханяну нужно обсудить планы на следующий сезон со своими коллегами.