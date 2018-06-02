Блюзовый гитарист Эдди Клируотер умер на 84-м году жизни

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Эдди Клируотер ушел из жизни в американском штате Иллинойс. Известно, что у него остались шестеро детей и жена.

Представители Alligator Records сообщили о том, что знаменитый блюзовый гитарист Эдди Клируотер умер в 83 года. Мужчину знают по его игре на гитаре, и помнят его шикарные выступления.

По предварительным данным, артист умер в связи с сердечной недостаточностью. Напомним, что в 2003 году музыкант получил номинацию Грэмми за свой альбом «Rock' N 'Roll City», как лучший традиционный блюз.

Сам гитарист был рожден в штате Миссисипи, в Мейконе. Продолжительное время играл в родном штате на любительском уровне, и занялся профессионально, когда перебрался в 1950 году в Чикаго.