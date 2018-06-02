Глухая 15-летняя модель из Рязани примет участие в конкурсе красоты

Сегодня, 00:45

Мероприятие состоится в Италии. Ангелина Митюнина является единственной участницей с особенностями развития.

Уроженке Рязани всего 15 лет, она посоревнуется за титул Grand Mini Miss. В конкурсе станут участвовать модели из Словакии, Польши, Украины и других государств в этапах, где от них ожидают презентабельного показа вечерних нарядов, коктейльных платьев и национальных костюмов.

Ангелина сообщает, что может слышать лишь звуки, которые исходят от автомобилей, а также ритмы музыки и громкие крики людей, но о чем они переговариваются, юная модель уже не понимает.

Рязанская участница проходит обучение в учебном заведении для глухонемых и совмещает модельную карьеру с получением образования. В следующем году она перейдет в десятый класс. Учителя тепло отзывается об Ангелине, называя ее талантливой девушкой с большими перспективами.