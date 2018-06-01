В метрополитене Москвы ко Дню защиты детей организовали детский городок

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Объект находится между остановками Площадь Гагарина и «Ленинский проспект». Учащиеся столичных студий вокала и звезды «Голос.Дети-5» исполняли свои песни.

Ко Дню защиты детей метро Москвы подготовило праздничную программу. Организаторы сконструировали детский городок с импровизированной строительной площадкой и дорогой. Детям рассказали перед поездкой о ПДД на проезжей части и технике безопасности. Маленькие жители Москвы могли покататься по дороге с разметкой, светофорами и иными традиционными атрибутами.

Вместе с аниматорами дети строили дома из мягкого кирпича и сооружали крепости из огромных блоков Lego. В честь Дня защиты детей метрополитен вместе с представителями киноиндустрии выпустил сотни тысяч ярких билетов «Единый».