Монсеррат Кабалье рассказала о своих родственниках в России

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Впервые с членами семьи своей мамы она встретилась в 1970-х годах, когда приехала в СССР.

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье рассказала о том, что имела родственников в России. В 1930-е годы, во время гражданской войны в Испании, некоторые члены семьи её мамы иммигрировали в Советский Союз, после чего остались здесь жить. При этом, по словам 85-летней знаменитости, они жили достаточно хорошо. Один из мужчин в данной семье даже преподавал в университете. О своих родственниках в России дива не знала до 1970-х годов, когда впервые приехала в СССР. Кабалье призналась, что встреча с этими людьми стала для неё настоящим сюрпризом. При этом она, как и её родственники, были счастливы от этого воссоединения. На сегодняшний день, по словам певицы, никого из её российских родственников не осталось в живых.

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