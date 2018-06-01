Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу не о Гарри Поттере

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Создательница популярной саги о юном волшебнике Гарри Поттере сообщила о новой книге, которая планируется уже несколько лет.

Джоан Роулинг во время очередной конференции с поклонниками и журналистами обрадовала, что собирается в скором времени выпустить новую книгу для детей. Новая книга не будет относится к миру волшебства и Хогвартса, однако также сможет заинтересовать юных читателей. Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», второй части приквела, должна пройти в России 15 ноября 2018 года.