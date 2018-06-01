Владимир Путин поздравил коллектив «Смешариков» с юбилеем

Сегодня, 12:33

Этот проект появился 15 лет назад. О приключении «Смешариков» уже снято больше 70 часов анимации и они переведены на 30 языков.

Сегодня творческий коллектив проекта поздравил с юбилеем Владимир Путин. В его послании отмечено, день 15-летия «Смешариков» пришёлся в этом году на празднование Дня защиты детей, что является символичным.

«Смешарики», отметил Путин, смогли стать в современной анимации одними из самых любимых детьми персонажей. Они искренни и добры. Поэтому им удалось покорить сердца миллионов зрителей, и не только лишь в России.

Президент подчеркнул, что коллектив «Смешариков» продолжает традиции отечественной мультипликации. Причём, делает это с высочайшим профессионализмом.

Актуальность поднимаемых в проекте тем, продолжил Путин, играет заметную роль в воспитании подрастающего поколения.

Не забыл глава РФ упомянуть и о заслугах коллектива, участвующего во многих инициативах образовательного, просветительского и благотворительного характера. Осуществление такой многогранной деятельности заслуживает уважение и поддержку.