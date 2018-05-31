Родственники Майкла Джексона будут судиться с Disney за незаконное использование песен поп-короля

Они уже подали заявление в суд. В качестве ответчиков фигурирует не только медиа-гигант, но также и канал ABC.
Документальный фильм, посвященный памяти Майкла Джексона, носит название «Последние дни». Его демонстрировали по американскому телевидению 24 мая. Родственники поп-короля утверждают, что телевизионщики их «обокрали», ведь незаконно использовали ряд его композиций.
Родственники Джексона утверждают, что речь идет о песнях Billie Jean, Thriller и Black or White. Именно эти композиции вызвали разногласия между создателями фильма и наследниками певца.
В общей сложности, они насчитали в «Последних днях» более 30 случае нарушения авторских прав. Компания Disney пока не предоставила ответного заявления. Эксперты уверены в том, что корпорация постарается решить конфликт мирным образом.
Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году на 51 году жизни. Официальной причиной значится передозировка снотворным, которая произошла из-за ошибки лечащего врача артиста.