Родственники Майкла Джексона будут судиться с Disney за незаконное использование песен поп-короля

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Они уже подали заявление в суд. В качестве ответчиков фигурирует не только медиа-гигант, но также и канал ABC.

Документальный фильм, посвященный памяти Майкла Джексона, носит название «Последние дни». Его демонстрировали по американскому телевидению 24 мая. Родственники поп-короля утверждают, что телевизионщики их «обокрали», ведь незаконно использовали ряд его композиций.

Родственники Джексона утверждают, что речь идет о песнях Billie Jean, Thriller и Black or White. Именно эти композиции вызвали разногласия между создателями фильма и наследниками певца.

«Мы живем, подобно Disney, за счет прав на интеллектуальную собственность и считаем, что создатели картины поступили несправедливо, ведь нас, по сути, обокрали. По какой-то причине боссы компании решили, что могут взять песни у нас за бесплатно. Это самое ценное, чем мы располагаем», - отмечают в своем открытом письме родственники артиста.

В общей сложности, они насчитали в «Последних днях» более 30 случае нарушения авторских прав. Компания Disney пока не предоставила ответного заявления. Эксперты уверены в том, что корпорация постарается решить конфликт мирным образом.

Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году на 51 году жизни. Официальной причиной значится передозировка снотворным, которая произошла из-за ошибки лечащего врача артиста.