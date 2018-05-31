Актера «Современника» Юрия Рашкина похоронят в России

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28 мая а 73-м году жизни скончался актер Юрий Рашкин. Его дочь Полина рассказала СМИ особенности похоронной церемонии.

Актер, сценарист и режиссер «Современника» ушел из жизни в Венгрии. Сейчас Юрия Рашкина готовят к перевозке в Россию, где его впоследствии и похоронят. Дату и место погребения именитого актера его дочь пообещала сообщить прессе в ближайшее время.

Театр «Современник» в память о Рашкине вспомнил все 10 спектаклей с его участием. Среди них «Мастер», «Белоснежка и семь гномов», «Декабристы» и прочие. Помимо игры на сцене, Юрий Леонидович писал сценарии, занимался режиссурой и ТВ-документалистикой.

В трогательном «послании на небеса», представители «Современника» отметили острое чувство юмора и нежное сердце Рашкина, поблагодарив актера за дочь Полину, нынче играющую в театре.