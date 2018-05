Вручение Пулитцеровской премии прошло в Нью-Йорке

Сегодня, 13:35

Торжественное событие прошло 30 мая в Колумбийском университете. Среди награжденных оказались Кендрик Ламар и известные американские издания.

Пулитцеровская премия считается одной из самых почитаемых в мире. Претенденты делятся на категории музыки, театра, литературы и журналистики. Учреждена премия еще в 1903 году, а размер денежного вознаграждения составляет 10 тысяч долларов. Наконец номинанты 2018 года также удостоились чести получить свои награды.

В области журналистики было выделено несколько номинаций. Первую из них "раскрытие национальной темы" присудили New York Times и The Washington Post за публикацию о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США. Премию "За служение обществу" награду получили The New York Times вместе с The New Yorker за освещение скандала с сексуальными домогательствами Харви Вайнштейна. И еще двух номинаций удостоилось агентство Reuters - "Художественная фотография" и "Международный репортаж" (последняя за статьи о президенте Филиппин Родриго Дутерте и его антинаркотической кампании).

В номинации "Художественная литература" победил роман Эндрю Шон Грирп "Дешевле" (Less), а награду "За лучшую драму" получила Мартина Майок за произведение "Цена жизни" (Cost of life).

Одним из самых громких номинантов стал рэпер Кендрик Ламар, который получил награду в области музыки. Это первый случай, когда в данной сфере побеждает не исполнитель джазовой или классической музыки. Жюри высоко оценило поэтическое, музыкальное и смысловое исполнение альбома исполнителя DAMN. Сам музыкант сказал, что это просто невероятная награда за его творчество, которому он посвятил всю свою жизнь.

Напомним, что список победителей в различных номинациях был известен еще в апреле, но саму награду традиционно вручают позже.