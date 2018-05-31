В Екатеринбурге появился первый в мире стрит-арт, который создал робот

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По словам пресс-службы фестиваля, оригинальное изображение нанесли на жилой дом №9 на улице Попова.

В Екатеринбурге появился первый в мире стрит-арт, над разработкой которого работали роботы, а также нейросеть. Эскизом для объекта уличного искусства стал рисунок мозайки римской виллы середины четвёртого века. Однако изображение было частично повреждено. Проработать её цифровую реконструкцию удалось нейросети Яндекса. После этого работу на себя взял робот-принтер, программу для которого создала группа разработчиков "Стенограффия".

Стоит отметить тот факт, что вышеупомянутый проект по традиции должен охватить и другие российские города. Арт-объекты уличных специалистов появятся в таких городах, как Хаты-Мансийск, Омск, Ноябрьск, Мураленко, Оренбург, Томск. Творцы также побывают в Новом Порту и Мысе Каменном, которые находятся за пределами полярного круга.