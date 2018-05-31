Минобороны проведет конкурс среди военных музыкантов

Сегодня, 06:30

В рамках конкура «Служба по контракту мой выбор!» от участников требуется представить яркий номер на армейскую тематику, отразить жизнь военнослужащих, или показать героические моменты из отечественной военной истории.

Министерство обороны РФ объявило о наборе участников для нового конкурса под названием «Служба по контракту мой выбор!». Все желающие вольны выбрать любой жанр для своего номера- от хип-хопа, рока и синтипопа до джаза и этнофолка, приветствуются как обычные песни под гитару, так и треки в современных музыкальных стилях. Главное, чтобы номера участников соответствовали военной тематике конкурса. Оставить заявку военнослужащие и их родственники могут до 15 июня на официальном сайте минобороны в виде «законченного музыкально-поэтического произведения» в виде песни или клипа.