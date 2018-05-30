Невменяемую экс-супругу Ефремова отправили на срочное лечение

Сегодня, 17:03

Женщина нуждается в материальной помощи, и скорее всего, в наблюдении психиатров.

Не совсем вменяемую экс-супругу Михаила Ефремова артистку Ксению Качалину отправили на срочное лечение. Как оказалось, женщина сделала из своего жилища в роскошном доме в центральной части Москвы "помойку" и живёт в отрешённости. Соседи косо смотрят на Ксению и боятся её. По их словам, она не в себе. Актриса бродит ночью по городу с пластмассовым попугаем на плече, употребляет много спиртного и любит наркотики. Некоторые интересовались у неё, как же ей живётся в одиночестве, но внятного ответа она дать не может, отвечает как блаженная и нелепо вспоминала строчки из худлитературы.

Находясь в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, Качалина чувствовала себя отторженно, а присутствующие гадали, что же стало в корне её проблемы, вредные привычки, уход мужа, или проблемы с психикой. Заслуженная артистка Татьяна Лютаева решила помочь неадекватной приятельнице. Ксению Качалину направят на лечение от наркозависимости.