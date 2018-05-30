Вторую жену Задорнова взбесило завещание сатирика

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Через полгода после смерти Михаила Задорнова, как и положено по законодательству, нотариус огласил его последнюю волю. Имущества, а особенно недвижимости, сатирик оставил немало. Оно было разделено между двумя женами и дочерью.

Тем не менее, вторую жену Задорнова Елену Бомбину взбесило завещание сатирика, потому как она претендовала на все, кроме дома в Юрмале, который Михаил Николаевич приобрел еще состоя в браке с первой женой Велтой. Кстати, с этой юрмальской недвижимостью связана некрасивая история, которая заставила Задорнова незадолго до смерти, по-новому взглянуть на вторую подругу жизни. Нужны были большие средства на лечение, которое давало хоть какой-то шанс выжить. Бомбина сразу предложила продать именно этот дом, потому как понимала, что ей его после смерти супруга не видать.

В последние годы Задорнов неожиданно стал все чаще наведываться к Велте и называть ее «старшей женой», что, естественно, не могло понравиться Бомбиной. Однако, несмотря на недовольство Елены, выраженное ей по поводу завещания, в денежном эквиваленте она получила большую часть. Последней «шуткой» сатирика стал пункт в завещании, согласно которому авторскими правами на его произведения будут распоряжаться обе женщины.