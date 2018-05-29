Елизавета II заставила Меган Маркл обучиться этикету‍

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По настоянию королевы Великобритании, ее советник Саманта Коэн полгода будет обучать новоиспеченную супругу принца Гарри королевской этике.

Бывшая популярная актриса Меган Маркл, которая совсем недавно стала супругой принца Великобритании Гарри, пройдет полугодовой курс королевского этикета. Елизавета II заставила невестку пройти традиционный для всех королевских особ курс, чтобы Меган Маркл окончательно влилась в их семью.

Обучать герцогиню Сассекскую будет советник Елизаветы II, австралийка Саманта Коэн, которая уже 17-лет работает с королевской семьей, и за преданную службу была награждена королевой орденом Виктории. К тому же ей уже доводилось общаться с Меган Маркл накануне свадьбы. Тогда невеста получила от Коэн ряд важных советов о правилах поведения во время церемонии.

Стоит отметить, что даже наставления опытной женщины не помогли герцогине избежать конфуза: ее уличили в сквернословии сразу после церемонии венчания в Виндзорском дворце.

Опозорилась Меган Маркл и при первом появлении на публике в статусе супруги Гарри: СМИ вдоволь посмеялись над неуверенным поведением актрисы, ее "некоролевскими" позами, ужасным смехом и жестами простолюдинки.