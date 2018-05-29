Боярский вспомнил о работе с умершим актером Юрием Рашкиным

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Народный артист России поделился своими воспоминаниями о коллеге и друге, который скончался 28 мая.

Советский и российский актёр, 68-летний Михаил Боярский вспомнил о работе с актером Юрием Рашкиным в фильме «Мосты», который стал первой актерской работой для Боярского. По его словам, несмотря на то, что Юрий Леонидович был немного старше и опытнее, между артистами сразу завязались дружеские отношения. Они пару раз виделись в столице, Михаил Боярский посещал его телепередачу, и после каждой встречи у него оставались только хорошие, добрые воспоминания. Однако несмотря на дружбу с умершим актером, которая зародилась на съемочной площадке, из-за напряженных графиков обоих они виделись все реже и реже.

Представители театра «Современник» сообщили, что 28 мая не стало режиссера-документалиста, актера и сценариста, 72-летнего Юрия Рашкина. Зрители навсегда запомнят артиста по его ролям в фильмах «О любви», «Мосты», «Необыкновенное лето», а также по его документальным лентам. О месте и дате прощания с артистом и месте его захоронения родственники пока не сообщили.