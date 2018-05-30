В Екатеринбурге хранится шарф убитого на Урале родственника Николая II‍

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Историческая реликвия, которую сняли с шеи убитого князя Константина Константиновича, досталась искусствоведу от жительницы Алапаевска вместе с историей о жестоких временах.

Краевед из Екатеринбурга Станислав Станкевич бережно хранит шелковый шарф, который был на шее у убитого на Урале 18 июля 1918 года родственника последнего российского императора Николая II‍, князя Константина Константиновича. Ему он достался вместе с историей о событиях той войны от очевидца Валентины Селяхиной, которой в 1918 году было 9 лет.

Она рассказала, что частенько сталкивалась с князем на улице, который без всякой охраны приходил в магазин или церковь. Она хорошо запомнила красивого, высокого мужчину, который постоянно наматывал на шею шелковый шарф. Ходил он в сопровождении женщины с потрясающей вуалью на шляпе - Елизаветой Федоровной.

Когда "белые" убили князей в шахте, местные разобрали их вещи на сувениры. Мать Валентины принесла домой шарф, который нашла в стороне от кучи "сувениров". От него исходил ужасный трупный запах, который с невероятным трудом удалось вывести лишь через пру месяцев. С тех пор женщина хранила его у себя в память о любимой маме.

Незадолго до смерти, жительница Алапаевска передала раритет Станиславу Станкевичу, который еще в 1980-е годы создал в Екатеринбурге первый частный музей дореволюционного быта.

В июле в честь столетия со дня расстрела Романовых епархия сформирует юбилейную выставку в честь убитых на патриаршем подворье, где будет представлен и черный шелковый шарф.