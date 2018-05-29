Екатерина Ампилогова из Брянска поборется за титул «Мисс Мира»

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Девушка заняла второе место на конкурсе красоты в Москве. Финал пройдет 2 июня.

Екатерина Ампилогова является хозяйкой агенства по обучению моделей в Брянске. Жительница Брянска заняла второе место в соревновании за звание «Мисс Благотворительность». Однако на этом достижения девушки не окончились, и она сообщила, что поедет бороться за титул «Мисс Мира».

Девушка пожаловалась, что этот конкурс очень сложный, и конкуренция в нем очень большая. Вчера прошел 1 этап, участники расказали о себе и показали свои творческие способности. Теперь девушка поборется за титул "Мисс Мира" в финале конкурса.