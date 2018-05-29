Ушел из жизни актер театра "Современник" Юрий Рашкин

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О трагическом событии в соцсетях рассказали коллеги культурного деятеля, которые назвали артиста дорогим человеком с нежным сердцем. О времени и месте прощания с умершим пока не сообщается.

Актер театра "Современник" Юрий Рашкин ушел из жизни на 73 году жизни, его работа в данном культурном учреждении продлилась с 1967 до 1973 года. В остальное время артист выступал режиссером и сценаристом, а также документалистом на телевидении.

За все годы творческой деятельности Юрий Рашкин успел сыграть в 10 спектаклях, а также нескольких фильмах. Написанные сценаристом роли доставались и таким знаменитым актерам, как Игорь Кваша, Константин Райкин, Олег Ефремов и другим.