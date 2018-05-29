Обнаруженное полотно Рембранта мог написать другой художник

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По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, такое понятие, как "Рембрандт" в современном мире весьма широкое.

Он считает, что обнаруженное в Нидерландах полотно Рембрандта мог написать другой художник. То, что "Портрет молодого человека" создал именно он, подтвердили немало искусствоведов. Тем не менее, в данном факте сомневаются эксперты самого крупного русского музея Эрмитажа. Они же и согласились показать полотно в своих залах. Генеральный директор заведения поясняет, что обговаривать обнаружение этой работы не стоит, поскольку она давно известна, однако всегда считалось, что это картина ученика Рембрандта.

"Её не нашли, а попросту определили. Специалисты решили, что это Рембрандт, есть ряд доказательств. Хотя тут всё сложно. Она выставлена, а людям интересно. Рембрандт, могу заметить, талантливый художник", - поведал Михаил Пиотровский.