"Метро, которого нет": Вышел документальный фильм о подземке Санкт-Петербурга

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К празднованию 315-летия Северной столицы России искусствоведы города подготовили видеоролик о петербургском метрополитене.

Вчера, 27 мая, Санкт-Петербург праздновал 315-летие со дня основания. В рамках праздничных мероприятий в честь данного юбилея искусствовед Алиса Супоницкая с командой других экспертов создали документальный фильм о подземке города. Проект вышел под названием «Метро, которого нет». В нем авторы раскрыли самые загадочные и интересные исторические факты о петербургском метрополитене, поведали все легенды, тайны и инженерные планы, которые так и остались нереализованными.

Посмотрев короткометражную работу, зритель узнает невероятные подробности о портретах Иосифа Сталина, станции-призраке, других остановках на втором этаже и много всего интересного.

Проект будет включать несколько серий короткометражных картин, а первая уже опубликована на YouTube-канале.