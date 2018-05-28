День Пограничника: В Твери появился двухметровый римский легионер

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«Погранцы» всегда считались в России особым родом войск, где служба считалась особенно почётной. Свой воинский праздник они всегда отмечают с размахом.

Исключением не стал и День Пограничника в Твери. Там в честь него создали двухметрового римского легионера.

Его бронзовую скульптуру исполнил Владимир Данилов. Он увенчал римского легионера, выполненного в бронзе, зелёным беретом. В его руках флаг погранвойск.

Сам творец служил на границе с Финляндией. Ранее он на празднование ездил в Москву. Теперь - это обелиск в Твери, где в свой день собираются пограничники. Он сообщил, что это произойдёт ближе к вечеру, когда люди завершат свою работу.

Данилов проинформировал, что мечта сделать фигуру легионера–пограничника преследовала его больше 10 лет. Это стало реальностью лишь, когда бывший пограничник вышел на пенсию.

Рост скульптуры около 180 сантиметров при весе в 15 килограмм. Она так качественно покрыта краской, что кажется выкованной из металла.