Певец Мати Пальм умер на 77-м году жизни

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На данный момент пока не известно больше никаких подробностей по факту трагедии. Однако оперный певец оставил после себя достояние, и все вспоминают о нём только хорошее.

О смерти Мати Пальма стало известно от эстонских изданий. Артисту было 76 лет. От чего мужчина умер пока не говорят. Стоит напомнить, что знаменитый оперный певец когда-то стажировался в Московской консерватории и, даже, миланском театре "Ла Скала". В репертуаре певца более 60 оперных партий.

В концертном репертуаре певца свыше 300 произведений, над которыми трудились популярные эстонские композиторы.