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Полотно Ильи Репина было испорчено пьяным 37-летним мужчиной, желающим восстановить историческую справедливость. О финансировании проекта сообщает Герман Греф, президент банка.

По словам Татьяны Городковой, главного хранителя Третьяковской галереи, картина «Иван Грозный» стала жертвой вандализма. Полотно не имело антивандального стекла по причине невозможности установки защиты на подобный экспонат. Полиция открыла уголовное производство.

Герман Греф не сообщает, сколько «Сбербанк» заплатит за реставрацию поврежденной картины «Иван Грозный». Станислав Кузнецов, зампред правления финансового регулятора, считает, что ведомство выделит от 5 до 10 миллионов рублей. Нападение на полотно считается вторым. Впервые его осквернил ножом иконописец Абрам Балашов в 1913 году, тогда Илья Репин заново воссоздал лица царя и царевича.