Не только «Форс-мажоры»: Названы лучшие фильмы, где можно увидеть Меган Маркл

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Меган Маркл после того, как официально стало известно об отношениях с принцем Гарри, вынуждена была навсегда покинуть роль актрисы. Многие поклонники знают девушку по сериалу «Форс-мажоры», однако Меган снялась также и в другие, не менее интересных фильмах.

В 2016 годы вышел фильм с участием Меган Маркл «Как найти мужа», где актриса сыграла роль девушки, которая старается найти свою любовь и следует советам из модных журналов. В 2015 году девушка сыграла в киноленте «Анти-социальный» и исполнила роль возлюбленного бродячего художника, который связался с плохой компанией. В 201 году Маркл приняла участие в съемках романтического фильма «Когда летят искры».

Также Меган можно увидеть в культовом фильме «Несносные боссы», где девушка сыграла небольшую роль доставщицы пиццы. Кроме того, Маркл засветилась и в фильме с Робертом Паттинсоном «Помни меня», сыграв бармена в ночном клубе.