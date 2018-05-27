Автор «Гимна Путину» устроил у Кремля одиночный пикет против уничтожения ВСМЗ

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Поэту Алексею Кирдяшеву не нравится политика гендиректора Владимиро-суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, о чем накануне заявил на московском Большом Каменном мосту.

Одиночный пикет против уничтожения ВСМЗ автор «Гимна Путину» устроил, узнав о списании Конышевым «утративших актуальность и устаревших по содержанию» книг Алисы Аксеновой, экс-главы «музейной империи». Также у Кирдяшева есть ряд второстепенных претензий к гендиректору ВСМЗ.

Одиночный пикет у стен Кремля прошел без эксцессов. Москвичи улыбками реагировали на одиноко стоявшего автора «Гимна Путину». Некоторые горожане разделяли небезразличие к судьбе ВСМЗ.

Алексей Кирдяшев залил на YouTube «Гимн Путину» в марте 2016 года. Сейчас под музыкальной работой поэта набралось почти 500 просмотров. Явно не та популярность, на которую рассчитывал автор.