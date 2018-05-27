Специалисты назвали лучшие книги за 50 лет

Сегодня, 08:51

Жюри очень престижной Букеровской премии по литературе подвели итоги к 50-летнему юбилею. В ТОП попали британские, американские и канадские авторы.

Специалисты из Букеровской премии решили выбрать самые лучшие книги и их авторов, за последние 50 лет существования наград. Все писатели получали эту одну из самых престижных наград в мире.

Западные СМИ отмечают, что пока что речь идёт о претендентах на почётного Золотого Букера.

По словам экспертов, одним из самых лучших авторов стала писательница Хилари Мэнтел из Великобритании. Она получала премию в 2009 и 2012 годах. Затем идёт автор из США Джордж Сондерс с его книгой «Линкольн в бардо». Это произведение было награждено в 2017 году. Житель Канады Майкл Ондатже в 1992 году получил премию за «Английского пациента». Его тоже включили в список.

Кроме указанных книг и авторов среди лучших оказался британец индийского происхождения Видиадхар Найпол, который в 1971 году получил премию за книгу «В свободном государстве, а также писательница из той же Великобритании Пенелопа Лайвли с её «Лунным тигром», которая завоевала награду в 1987 году.

Однако самое интересное произойдёт 8 июля. Тогда станет известно имя самого лучшего автора за последние 50 лет. Его выберут при помощи голосования обычных людей.